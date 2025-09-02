Suscribirse

Estados Unidos

Esta es la desconocida ciudad de Florida donde el costo de vida es 20 % menor que el promedio en EE. UU.

Florida ofrece otras opciones más allá de las ciudades más comunes como Miami.

Redacción Mundo
3 de septiembre de 2025, 1:23 a. m.
Getty Images
Arcadia, Florida. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La mayoría de los extranjeros que decide mudarse a Estados Unidos y está en busca de playa y ciudad en el mismo lugar, opta por establecerse en el estado de Florida, debido a que sus ciudades más importantes, Miami y Orlando, ofrecen variedad para los inmigrantes como playas, parques temáticos, grandes centros comerciales y amplia vida nocturna, además de que allí residen miles de extranjeros.

Sin embargo, a diferencia de estas caóticas ciudades, hay un lugar poco conocido en el estado, alejado del estrés y perfecto para las personas que buscan un hogar tranquilo y seguro.

Flooded Park land near Arcadia, Florida.
Parque inundado cerca de la ciudad de Arcadia, Florida. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Se trata de la ciudad Arcadia, ubicada en el condado de DeSoto, donde se promete una vida tranquila y sin gastar una fortuna. En este lugar, las personas se topan con calles históricas, negocios familiares y un ambiente comunitario difícil de encontrar en las grandes urbes del estado de Florida.

Contexto: Un nuevo festival llega a Florida este 2025 con un espectáculo nunca antes visto: ya puede conseguir sus entradas

Además, el costo de vida es 20 % menos que el promedio nacional, lo que se convierte en el mayor atractivo de esta desconocida ciudad. De acuerdo con los informes de la prensa local, una casa allí está aproximadamente en 150.000 dólares.

Aerial shot of Arcadia, Florida on a clear sunny day in spring. Arcadia, Florida is a small but historically significant town in southern Florida.
Arcadia, Florida es una ciudad pequeña pero históricamente significativa en el sur de Florida. | Foto: Getty Images

Además, el costo de vida, como las compras cotidianas y los precios en los restaurantes, también son considerablemente más bajos, en comparación con los gastos que asume una persona que reside en ciudades como Coral o Miami.

Contexto: Este es el tesoro natural de Florida que está en peligro. Hasta el agua potable del 90 % del estado se pondría en riesgo

Al mismo tiempo, esta agradable ciudad conserva calles históricas y edificios del siglo XIX, por lo que tiene la esencia de las primeras edificaciones en Florida. La pequeña región ofrece variedad en tiendas y cafeterías que genera una vida urbana muy tranquila y comunitaria, y también cuenta con la celebración de varias ferias y eventos para todas las edades.

Getty Images
Flooded Park land near Arcadia, Florida. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Junto con la vida urbana que brinda Arcadia, las personas disfrutan de los planes en la naturaleza como senderismo, caminatas entre las montañas o planes más extremos, aledaño a la ciudad, los residentes se topan con el río Peace.

Allí hay actividades como kayak, senderismo y observación de la fauna, aprovechando que Florida es el hábitat de varias especies de animales salvajes, como cocodrilos. Para este tipo de planes, los ciudadanos no deben asumir ningún costo, pues son parques naturales abiertos al público, lo que aporta a que los costos de vida son muy bajos para esta región del estado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sebastián Caicedo se alejó de las pantallas; esta es la inesperada razón y la propuesta que rechazó

2. Marco Rubio habló sobre posible ataque contra el régimen de Maduro en suelo venezolano

3. Esta es la desconocida ciudad de Florida donde el costo de vida es 20 % menor que el promedio en EE. UU.

4. “El inglés también lo sé leer, no crean, pero se me ha olvidado un poco por estar de presidente de la República”: Gustavo Petro

5. Preocupación en San Diego: este será el tiempo que Jason Adam estará fuera del montículo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosFlorida

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.