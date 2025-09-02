La mayoría de los extranjeros que decide mudarse a Estados Unidos y está en busca de playa y ciudad en el mismo lugar, opta por establecerse en el estado de Florida, debido a que sus ciudades más importantes, Miami y Orlando, ofrecen variedad para los inmigrantes como playas, parques temáticos, grandes centros comerciales y amplia vida nocturna, además de que allí residen miles de extranjeros.

Sin embargo, a diferencia de estas caóticas ciudades, hay un lugar poco conocido en el estado, alejado del estrés y perfecto para las personas que buscan un hogar tranquilo y seguro.

Parque inundado cerca de la ciudad de Arcadia, Florida. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Se trata de la ciudad Arcadia, ubicada en el condado de DeSoto, donde se promete una vida tranquila y sin gastar una fortuna. En este lugar, las personas se topan con calles históricas, negocios familiares y un ambiente comunitario difícil de encontrar en las grandes urbes del estado de Florida.

Además, el costo de vida es 20 % menos que el promedio nacional, lo que se convierte en el mayor atractivo de esta desconocida ciudad. De acuerdo con los informes de la prensa local, una casa allí está aproximadamente en 150.000 dólares.

Arcadia, Florida es una ciudad pequeña pero históricamente significativa en el sur de Florida. | Foto: Getty Images

Además, el costo de vida, como las compras cotidianas y los precios en los restaurantes, también son considerablemente más bajos, en comparación con los gastos que asume una persona que reside en ciudades como Coral o Miami.

Al mismo tiempo, esta agradable ciudad conserva calles históricas y edificios del siglo XIX, por lo que tiene la esencia de las primeras edificaciones en Florida. La pequeña región ofrece variedad en tiendas y cafeterías que genera una vida urbana muy tranquila y comunitaria, y también cuenta con la celebración de varias ferias y eventos para todas las edades.

Flooded Park land near Arcadia, Florida. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Junto con la vida urbana que brinda Arcadia, las personas disfrutan de los planes en la naturaleza como senderismo, caminatas entre las montañas o planes más extremos, aledaño a la ciudad, los residentes se topan con el río Peace.