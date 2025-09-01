Un nuevo festival llega a Florida este 2025 con un espectáculo nunca antes visto: ya puede conseguir sus entradas

Para este año, las personas podrán disfrutar de un festival que se celebrará en el estado de Florida, en Estados Unidos, y para que los turistas y los estadounidenses inicien sus preparativos los responsables del evento anunciaron que este tendrá lugar el 20 de diciembre, como parte de las celebraciones navideñas para este año.

Se trata del Holiday RiverFest, que se llevará a cabo por primera vez en la ciudad de Tampa, donde se podrá disfrutar de varios conciertos, comida típica de Navidad y actividades para toda la familia.

El Parque Julian B. Lane Riverfront será el lugar donde las personas podrán reunirse para hacer parte del festival.

Las boletas ya están a la venta en la página del festival. | Foto: Getty Images

Las personas que quieran asistir podrán adquirir las boletas para el concierto en la página oficial del festival. Estas tienen un valor de 37 dólares por un tiempo limitado, debido a que se abrió la primera etapa de venta con varios meses de anticipación.

El festival promete cientos de actividades para los asistentes, desde conciertos de reconocidos artistas hasta competencias navideñas.

Las personas van a poder disfrutar del desfile de barcos iluminados que pasa por el río como parte de un espectáculo navideño que se celebra tradicionalmente en Tampa. Este recibe el nombre de Desfile Navideño de Barcos Iluminados de Tampa.

Las personas podrán participar en varios conciertos durante el día. | Foto: Getty Images

Además, se tiene prevista la celebración de una fiesta de suéteres feos para los mayores de 21 años, una carrera de perros salchicha, y más competencias y celebraciones que incluyen a todos los miembros de la familia, incluidos a los más pequeños.

Dentro del festival las personas encontrarán varias estaciones de comida tradicional de la época y venta de recuerdos para poder llevar a casa.

Para quienes quieren acceder a beneficios adicionales, y contar con una mejor experiencia, pueden comprar un tiquete VIP, que desbloquea una vista exclusiva del muelle por donde pasarán los barcos decorados. Esta boleta ofrece asientos reservados en la cubierta cerca del escenario principal, donde las personas contarán con una vista especial y acceso a baños exclusivos.

El festival se celebrará el 20 de diciembre en Tampa. | Foto: Getty Images

Se espera que este evento conglomere miles de personas días antes de Navidad, debido a que contará con varios artistas musicales y actividades durante todo el día para entretener a las personas de todas las edades. Este se ha convertido en uno de los festivales más esperados de Tampa, pues además reunirá celebraciones tradicionales de la ciudad.