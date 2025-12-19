Colombia y su lugar en la economía global

En la carrera por ser la mayor potencia mundial en términos económicos, Estados Unidos sigue liderando, con todo y la polémica política arancelaria de Donald Trump. Los pronósticos del Fondo Monetario Internacional indican que en 2025 el PIB del país del norte está valorado en 30,6 billones de dólares, con lo cual supera a China, Alemania y Japón combinados. No obstante, su crecimiento estimado para este año es de 2 por ciento.

Mientras tanto, India, que es la quinta economía mundial, crecería 6,4 por ciento y se prevé que en 2026 superaría a Japón. Con una economía estimada en 2,3 billones de dólares, Brasil se consolida como la más grande de Latinoamérica y la número 11 del mundo, mientras que México está en el puesto 13 y Argentina en el 25. Colombia, con 438.000 millones de dólares, ocupa la casilla 38 global.