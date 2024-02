Concejal Daniel Briceño criticó al presidente de la Cámara, Andrés Calle, por decir que “no es petrista”

“‘No soy petrista’ solo movimos toda la maquinaria de la familia para que Petro fuera elegido presidente. ‘No soy petrista’ pero la agenda en la Cámara de Representantes la muevo conforme a lo que Petro me ordene. ‘No soy petrista’ pero voto todo lo que Petro ponga en el Congreso”, aseguró el concejal del Centro Democrático.

Calle afirmó que es un “demócrata” y “un liberal socialdemócrata” y que simplemente acompañó a Petro en la campaña. Aclaró que supuestamente no es un líder de izquierda.

“El Presidente tiene unas ideas liberales, pero el Partido Liberal no es petrista. Hemos acompañado al Presidente porque creemos en la agenda de cambio que le ha propuesto al país. Pero también entendiendo que, como presidente de la Cámara, tenemos un deber y es colaborar armónicamente con el Ejecutivo y no tiene que haber divisiones. La división de poderes no es fractura institucional, la división de poderes es llamada para garantizar un equilibrio de las instituciones y, por supuesto, tiene que haber el mejor relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo”, afirmó Calle.