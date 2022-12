Confidenciales Concejal no aguantó y se levantó en debate en vivo sobre propuesta de liberar a integrantes de la primera línea

“Miren, yo me retiro, yo me retiro, no hay garantías”. De esta forma, y mientras recogía sus cuadernos se levantó de la mesa el concejal Diego Cancino en un debate en televisión sobre la propuesta del Gobierno para excarcelar a los integrantes de los denominados grupos de la primera línea para que se conviertan en gestores de paz. El cabildante de la Alianza Verde estaba presentando sus argumentos, cuando el concejal Javier Ospina lo interrumpió.

Esto generó la ira y molestia de Cancino, quien abandonó el programa pese al llamado de la presentadora y de su compañero. Tras la publicación del video por parte del periodista Manuel Salazar -quien cubre los temas de Bogotá desde hace muchos años- el concejal de la Alianza Verde reconoció que había sido un error: “Estuvo mal. Tiene razón”.

#MovidaPolitica mal concejal @cancinodiegoa va a un programa de un medio y se retira porque no le gusta la controversia que asumen sobre la primera línea, eso se llama intolerancia. Participaba con el colega @_javierospina, irrespeto total. pic.twitter.com/SsOoKVLxoe — Manuel Salazar (@manolitosalazar) December 10, 2022

En el debate del Cablenoticias, el cabildante mostraba su apoyo a la propuesta de liberar a estas personas. “La primera línea no era una estructura criminal, no era una responsabilidad de mando, eran muchachos, la mayoría, que respondieron de manera espontánea”, dijo. Sin embargo, no terminó su idea luego de que Ospina le pidiera aclarar una normativa que ya había citado.

Estuvo mal! Tiene razón @manolitosalazar — Diego Cancino - Concejal de Bogotá (@cancinodiegoa) December 10, 2022

El debate por la propuesta de excarcelar a los integrantes de este grupo, que -según las autoridades- generaron atentados contra agentes de la Fuerza Pública, civiles e infraestructura en medio de las manifestaciones, ha generado dos posiciones marcadas: los que están de acuerdo y los que creen que es una intromisión en las decisiones de la rama judicial.