CONFIDENCIALES
Conciliación a la vista en un caso relacionado con Armando Benedetti
Aunque los hechos ocurrieron en Madrid, la Fiscalía en Colombia también investiga esa denuncia relacionada con violencia intrafamiliar.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia prepara un proyecto de imputación de cargos contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por la presunta agresión a su esposa, Adelina Guerrero, en España. Aunque los hechos ocurrieron en Madrid, la Fiscalía en Colombia también investiga esa denuncia recibida por la autoridad europea.
El caso podría tener dos caminos para el hombre de confianza de Petro: terminar en una imputación o concluir en una conciliación, por lo que se trata de un hecho de violencia intrafamiliar. Lo más probable es que termine en conciliación, teniendo en cuenta que la pareja de esposos pasa por un buen momento, tras la recuperación del ministro de su adicción al alcohol y las drogas.