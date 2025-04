“Gracias por ser ejemplo”: esposa de Armando Benedetti le dedicó sentidas palabras

“Llegué el miércoles de la semana pasada, estoy en un proceso de rehabilitación y desintoxicación”, dijo en ese entonces Benedetti, quien también fue consultado en SEMANA sobre cuándo había conocido el “infierno de las drogas”, a lo que él manifestó: “Como a los 18 años. Con un grupo de amigos empezamos a probar lo que era la cocaína, la droga, todo por experimentar. Pero no me quedé ahí, vengo a quedarme ahí después de viejo, por así decirlo, con la parte social, el ajetreo, el trabajo intenso, y ahí es cuando me empieza a tomar ventaja”.