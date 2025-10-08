Suscribirse

Daniel Quintero borró valla digital que había publicado en referencia a Abelardo de la Espriella

El exalcalde de Medellín se disculpó con las personas LGBTI.

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 9:52 p. m.
Daniel Quintero y Abelardo de la Espriella.
Daniel Quintero y Abelardo de la Espriella han tenido diferencias. | Foto: SEMANA

El precandidato presidencial Daniel Quintero, del Pacto Histórico, borró el trino que había publicado una valla donde aparecía él junto a una persona a la que relacionó con Abelardo de la Espriella; sin embargo, esta no correspondía al precandidato presidencial.

“Después de una maravillosa conversación con Temblores ONG, he borrado la imagen de esta valla en la que Abelardo de la Espriella aparece con un gatico y que muchos interpretaron alusivas a la población LGTBIQ+. Pido disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos. Vamos pa’ lante. Los, las y les quiero mucho”, dijo el exalcalde de Medellín.

La valla había sido criticada, incluso por algunos líderes del petrismo, porque supuestamente era ofensiva para las personas LGBTI.

