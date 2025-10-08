El precandidato presidencial Daniel Quintero, del Pacto Histórico, borró el trino que había publicado una valla donde aparecía él junto a una persona a la que relacionó con Abelardo de la Espriella; sin embargo, esta no correspondía al precandidato presidencial.

“Después de una maravillosa conversación con Temblores ONG, he borrado la imagen de esta valla en la que Abelardo de la Espriella aparece con un gatico y que muchos interpretaron alusivas a la población LGTBIQ+. Pido disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos. Vamos pa’ lante. Los, las y les quiero mucho”, dijo el exalcalde de Medellín.

