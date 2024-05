David Racero, quien es de la bancada de Gobierno, le pidió contundencia a la Fuerza Publica para enfrentar a las disidencias

Para el congresista esas conversaciones no son una posibilidad en medio del recrudecimiento de la violencia que están protagonizando las disidencias. “Sin objetivo militar, no hay nada que hacer con ellos en una mesa de diálogos. Y yo sí expreso mi voz, no solamente para rechazar estos actos criminales que son fruto de las acciones de presión y que por táctica este grupo se ve llevado a tener que atacar directamente en los cascos urbanos de los pueblos”, sostuvo el representante Racero.