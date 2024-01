Defensa de Nicolás Petro pide revelar identidad de la “fuente no formal” cuyo testimonio permitió estructurar proceso en su contra

El abogado Sebastián García Rincón, defensor suplente de Nicolás Petro Burgos, insistió en la necesidad que el ente investigador le quite la reserva a varios documentos y testimonios que citó en el escrito de acusación presentado en la tarde de este jueves.

La primera solicitud tuvo relación con revelar la identidad de la “fuente no formal” cuyo testimonio permitió estructurar el proceso en contra del hijo del presidente Gustavo Petro. “Esto con el fin de estudiar posibles vulneraciones a las garantías judiciales, pues la defensa viene trabajando sobre la hipótesis que no se trató de una fuente no formal sino de un agente encubierto mediante la infiltración del esquema de seguridad”,