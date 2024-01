Urgente | Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, se convirtió en acusado de la justicia

Este jueves 11 de enero, el juez segundo especializado de Barranquilla no le dio más largas a la audiencia de acusación y no solo negó la solicitud de nulidad que presentó la defensa de Nicolás Petro, sino que abrió paso a la intervención de la Fiscalía.

Luego de las discrepancias sobre la nulidad o no del proceso, el juez concluyó que no existen dudas o reparos sobre la legalidad de la imputación de cargos y en ese orden de ideas lo que procede es la acusación, como efectivamente ocurrió.

“Si no hay violación de garantías, no se violó el debido proceso, no se vulneró el derecho a la defensa, no se afectó la estructura procesal, y los hechos están jurídicamente bien estructurados y hay una relación de causalidad dada a los incrementos patrimoniales justificados entonces para qué pedir una nulidad. Por eso, el juzgado le rechaza de plano la petición”, explicó el juez.