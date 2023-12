Última hora: Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, se quedó con las ganas de sacar del caso al fiscal Mario Burgos: le dijeron que no

Ojeda elevó esta solicitud el pasado 5 de diciembre de 2023, argumentando que el fiscal Mario Burgos, quien actualmente lleva este proceso, perdió la competencia debido a que a la fecha no se ha presentado escrito de acusación o solicitud de preclusión.

“Ahora bien, se tiene que en el caso expuesto por usted, el término preclusivo previsto en el parágrafo del artículo 175 referido, no se configuró, razón por la cual este delegado fiscal no ha perdido competencia como trata de hacerlo ver quien sería víctima solo del delito de violación de datos personales. Ahora bien, la defensa de la señora Vásquez Castro, quien solo contaría con la herramienta jurídica de la recusación (artículo 56 causal 7 CPP) y así pretender apartar al fiscal del caso y no ha hecho uso de ella”, agregó la Fiscalía.