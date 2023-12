Exclusivo: esta es la matriz de colaboración de Day Vásquez con la Fiscalía. Es demoledora. Nicolás Petro queda contra las cuerdas

El asunto es claro y se cuenta por miles de millones. “Las sumas de dinero no fueron entregadas como aporte a la campaña presidencial del entonces candidato Gustavo Petro, sino que fueron objeto de apropiación por parte de Nicolás Petro. De esta forma, para el año 2022, este ciudadano, quien se desempeñaba como diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico, reportó un incremento patrimonial injustificado de mil cincuenta y tres millones novecientos once mil cincuenta y seis pesos ($1.053. 911.056), fondos que no provenían del salario percibido como diputado, ni de otra fuente”.