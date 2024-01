Urgente: Juez rechazó de “plano” la nulidad a Nicolás Petro como pidió el fiscal Mario Burgos y reprendió a abogados. Hijo del presidente será acusado

Frente a esto, avaló los argumentos esgrimidos por la Fiscalía y la Procuraduría: “Si no hay violación de garantías, no se violó el debido proceso, no se vulneró el derecho a la defensa, no se afectó la estructura procesal, y los hechos están jurídicamente bien estructurados y hay una relación de causalidad dada al incrementos patrimonial justificado entonces para qué pedir una nulidad. Por eso el juzgado le rechaza de plano la petición”.