El discurso de despedida de Petro en Garzón, en el Huila

A ocho meses de finalizar su mandato, Gustavo Petro empezó a despedirse en algunas regiones. Al menos así lo sintieron varios líderes de Garzón, en el Huila, un municipio a donde el mandatario llegó este jueves. Allí hizo un breve balance que sonó más a despedida y, según varios alcaldes consultados por SEMANA, no se comprometió con obras de infraestructura.

Varios mandatarios que acudieron hasta el centro del departamento para poder entrevistarse con él quedaron con sus proyectos bajo el brazo. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aprovechó la inauguración de la ESE de Garzón para hacer un balance y arreció contra la oposición. “Nos dijeron que iba a haber un desempleo el hijue…; no, no señor, no, perdonen la palabra”, se excusó. El público soltó la carcajada.