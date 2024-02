El favor de Petro a Laura Sarabia para que no pierda el fuero sobre el escándalo del polígrafo a su exniñera, ¿de qué se trata?

Un secreto oculto tiene el nuevo cargo que ostentará Laura Sarabia en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, ya que su llegada a la dirección Administrativa de la Presidencia de la República (Dapre), le mantendrá un fuero especial, el cual no podía tener si volvía a la jefatura de gabinete de la Casa de Nariño.

Lo siguiente fue asegurar que ella no ordenó ninguna clase de prueba de poligrafía a la exniñera y, como parte de las verificaciones que se adelantaban, desde la seguridad presidencial, de quienes aseguró que -confía- hicieron todo en el marco de la ley. Contrario, por supuesto, a lo que confirmó la Fiscalía tras las indagaciones.

“Reitero, no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y la certeza de que la jefatura de protección presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y dignidad de las personas”, dijo la ahora saliente directora de Prosperidad Social y nueva directora del Dapre.