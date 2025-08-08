CONFIDENCIALES
El Gobierno Petro no ha enviado las pruebas solicitadas por el Consejo de Estado, sobre la fiscal Luz Adriana Camargo
En abril pasado, la Sección Quinta solicitó documentos, pero la Presidencia, hasta ahora, solo ha enviado las hojas de vida de las ternadas.
El Gobierno Petro aún no envía las pruebas solicitadas por el Consejo de Estado en medio de la investigación para establecer si la elección de la fiscal Luz Adriana Camargo es válida, ya que fue elegida entre dos aspirantes y no de una terna, como lo ordena la ley.
Como se recordará, Amelia Pérez renunció a su aspiración y sembró dudas sobre la transparencia de ese proceso. En abril pasado, la Sección Quinta solicitó documentos, pero la Presidencia, hasta ahora, solo ha enviado las hojas de vida de las ternadas.
Una fuente del Gobierno aseguró que no hay más antecedentes administrativos y aclaró que le han informado al tribunal que el tema fue “manejado directamente por el señor presidente”. En otras palabras, no hay más pruebas para enviarles a los magistrados.