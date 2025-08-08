CONFIDENCIALES

El Gobierno Petro no ha enviado las pruebas solicitadas por el Consejo de Estado, sobre la fiscal Luz Adriana Camargo

En abril pasado, la Sección Quinta solicitó documentos, pero la Presidencia, hasta ahora, solo ha enviado las hojas de vida de las ternadas.

9 de agosto de 2025, 4:31 a. m.