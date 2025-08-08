Judicial
Luz Adriana Camargo recibe espaldarazo de la Procuraduría en la demanda que pide tumbar su elección como fiscal general
El concepto fue enviado al Consejo de Estado que tomará una decisión en los próximos días.
Por considerar que la votación de la Corte Suprema de Justicia cumplió con todos los trámites legales y constitucionales, la Procuraduría General le pidió al Consejo de Estado rechazar la demanda que busca anular la elección de Luz Adriana Camargo Garzón como fiscal general para el período 2024-2028.
En desarrollo...