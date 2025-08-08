Suscribirse

Judicial

Luz Adriana Camargo recibe espaldarazo de la Procuraduría en la demanda que pide tumbar su elección como fiscal general

El concepto fue enviado al Consejo de Estado que tomará una decisión en los próximos días.

Redacción Semana
8 de agosto de 2025, 11:15 p. m.
Cumbre Policía Nacional y la Fiscalía Con la señora fiscal Luz Adriana Camargo ‘Encuentro de Articulación Estratégica Territorial' de la Fiscalía General de la Nación y el general Salamanca director general de la Policía Nacional
Fiscal General de la Nación Luz Adriana Camargo | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por considerar que la votación de la Corte Suprema de Justicia cumplió con todos los trámites legales y constitucionales, la Procuraduría General le pidió al Consejo de Estado rechazar la demanda que busca anular la elección de Luz Adriana Camargo Garzón como fiscal general para el período 2024-2028.

En desarrollo...

