Fiscal Luz Adriana Camargo: Consejo de Estado deja en firme sentencia anticipada en proceso que pide anular su elección

La decisión de sentencia anticipada se conoció a finales de abril de este año, cuando desde la alta corte explicaron que la decisión se tomó teniendo en cuenta que en este proceso no se efectuó la audiencia inicial y los medios que sustentará el fallo son documentales.

En esa determinación, la Sección Quinta aclaró que la Presidencia no pudo probar la “excepción de ineptitud de la demanda”, un recurso que formuló con el argumento de que no se individualizó el acto administrativo que terminó en medio del control constitucional y adujo que los cargos del demandante son infundados, porque la ley no le impone al presidente reglas para seleccionar candidatos de la terna de fiscal general.