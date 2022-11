Confidenciales El llamado de atención de Alfredo Saade al gobierno: “Si hay tanta gente inteligente, ¿por qué meten en el Palacio de Nariño a los que odian a Gustavo Petro?”

El pastor cristiano, Alfredo Saade, no hace parte hoy del equipo de colaboradores del presidente Gustavo Petro, pero se ha convertido en uno de los más fieles escuderos del mandatario de izquierda. Este lunes, el religioso y exprecandidato presidencial, sorprendió con un mensaje en su cuenta personal de Twitter donde envió un llamado de atención que dejó a más de uno sorprendido.

“Habiendo tanta gente inteligente, con estudios y muy inteligente, aun sin estudios, ¿por qué meter en el Palacio de Nariño a los que odian a Gustavo Petro? Son vainas que no entiendo Mauricio Lizcano, Laura Sanabria y Alfonso Prada”, escribió.

“Es un llamado de atención que estoy haciendo, es claro, tenemos que fortalecer un proyecto político en las regiones y tenemos que hacer lo que se hace cuando se gobierna: fortalecer con gente que apoyó la presidencia. Me refiero a que no podemos llevar al Palacio de Nariño a personas que han denigrado tanto del presidente Gustavo Petro, personas que en tiempos pasados no lo bajaron de bandido, asesino, guerrillero”, le detalló Saade a SEMANA.

El pastor cristiano dijo que entiende que el Pacto Histórico está en una gran coalición nacional, “pero creo que se deben revisar las hojas de vida que los partidos políticos envían”.

Saade expresó “que el país sabe a quiénes se le han dado contratos últimamente de 18 millones de pesos por 45 días”. Es decir, indirectamente se refiirió al exconcejal de Bogotá, Yefer Vega, quien renunció a Cambio Radical, su partido político, para aspirar, aparentemente, a un contrato de publicidad en el gobierno de Gustavo Petro.

Sin embargo, en un comunicado de prensa, Vega, también excandidato a la Gobernación del Huila, confirmó en sus redes sociales que no aceptará el ofrecimiento y agradeció el buen gesto del presidente.