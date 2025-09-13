CONFIDENCIALES

El ‘lobby’ de Federico Gutiérrez y Alejandro Eder en los círculos de poder en Washington

SEMANA conoció que en esas conversaciones funcionarios del Gobierno norteamericano indicaron que el país es su principal aliado en la región, pero que no están satisfechos con las gestiones de Gustavo Petro.

13 de septiembre de 2025, 6:34 a. m.