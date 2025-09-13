Suscribirse

El ‘lobby’ de Federico Gutiérrez y Alejandro Eder en los círculos de poder en Washington

SEMANA conoció que en esas conversaciones funcionarios del Gobierno norteamericano indicaron que el país es su principal aliado en la región, pero que no están satisfechos con las gestiones de Gustavo Petro.

Redacción Confidenciales
13 de septiembre de 2025, 6:34 a. m.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín y Alejandro Eder, alcalde de Cali.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín y Alejandro Eder, alcalde de Cali.

Además de los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez, y de Cali, Alejandro Eder, empresarios y congresistas también se desplazaron a Estados Unidos en las últimas dos semanas para interceder por Colombia ante la Casa Blanca con el propósito de que el presidente Donald Trump certifique al país en la lucha contra las drogas.

Contexto: Daniel Quintero denuncia a Federico Gutiérrez por “usurpar funciones públicas”, así como a Alejandro Eder: estos son los detalles

SEMANA conoció que en esas conversaciones funcionarios del Gobierno norteamericano indicaron que el país es su principal aliado en la región, pero que no están satisfechos con las gestiones de Gustavo Petro para reducir el narcotráfico y están alarmados por los pobres resultados. A los líderes que viajaron a Washington les respondieron que la certificación no está asegurada.

