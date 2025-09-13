CONFIDENCIALES
El ‘lobby’ de Federico Gutiérrez y Alejandro Eder en los círculos de poder en Washington
Además de los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez, y de Cali, Alejandro Eder, empresarios y congresistas también se desplazaron a Estados Unidos en las últimas dos semanas para interceder por Colombia ante la Casa Blanca con el propósito de que el presidente Donald Trump certifique al país en la lucha contra las drogas.
SEMANA conoció que en esas conversaciones funcionarios del Gobierno norteamericano indicaron que el país es su principal aliado en la región, pero que no están satisfechos con las gestiones de Gustavo Petro para reducir el narcotráfico y están alarmados por los pobres resultados. A los líderes que viajaron a Washington les respondieron que la certificación no está asegurada.