El precandidato a la Presidencia Daniel Quintero denunció a los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez, y de Cali, Alejandro Eder, por el viaje que realizaron a Washington para reunirse con actores de la política de Estados Unidos.

La jornada de diplomacia de ciudades que encabezaron Gutiérrez y Eder tuvo lugar cuando faltan pocos días para que se conozca si Colombia es certificada o descertificada en su lucha contra el narcotráfico.

“El paseíto les va a salir caro. He interpuesto denuncia penal contra Federico Gutiérrez por usurpación de funciones, abuso de poder y peculado, y contra Alejandro Eder simplemente por huevón”, afirmó Quintero.

Gutiérrez y Eder estuvieron durante dos días en la capital de Estados Unidos, en donde celebraron reuniones con congresistas demócratas y republicanos e, incluso, con funcionarios del Departamento de Estado, como el subsecretario Christopher Landau, para hablar de seguridad, comercio e inversión social.

“Federico Gutiérrez es un vendepatria que se fue a Estados Unidos a hablar mal de Colombia, hizo reuniones de política exterior y se viene reuniendo con autoridades de otros países con el ánimo de lograr embargos económicos y una descertificación que afectaría a todos los empresarios de Colombia”, sostuvo el precandidato a la Presidencia.

La agenda de los alcaldes Gutiérrez y Eder en Washington fue respaldada por otros mandatarios locales como Carlos Fernando Galán y Dumek Turbay, quienes incluso habían considerado hacer esa misma gira. Galán no asistió para cumplir los compromisos que tenía en Bogotá y defendió que las autoridades locales sí pueden desarrollar ese tipo de reuniones.

No obstante, Quintero afirma que “según la Constitución, comete un delito todo funcionario que tramite asuntos de política exterior que son de resorte del presidente de la república. Fico no entendió que perdió las elecciones, que el presidente Petro, y lo de Eder, que fue el único alcalde que le siguió la corriente a Petro, ya simplemente es pendejada”.

El presidente Petro y otros voceros del Gobierno nacional, como el ministro del Interior, Armando Benedetti, acusaron a los alcaldes de estar intentando usurpar las funciones que son propias del jefe de Estado.