El no de Karol G a un homenaje en el Congreso

Este fin de semana, la reconocida cantante Karol G está en Colombia. Por eso, la Comisión de la Mujer del Congreso contempló la opción de hacerle un reconocimiento por su relevancia, liderazgo y defensa de los derechos de las mujeres. SEMANA conoció que Carolina Giraldo, representante a la Cámara de la Alianza Verde, le envió una carta de invitación a Karol G, pero no tuvo respuesta. Desde el Congreso informaron que, inicialmente, la artista paisa contempló recibir la exaltación, pero, al final, le aconsejaron que no, pues no quiere verse inmiscuida en temas políticos. La invitación sigue abierta.