“El presidente Trump no come cuento y nosotros tampoco”: le dicen a Petro

A pocos días de que los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump se reúnan en Washington, la precandidata presidencial Paloma Valencia le lanzó un dardo al jefe de Estado colombiano.
Desde Quibdó, Chocó, Valencia le dijo al presidente Petro que él deberá explicarle a Trump, el próximo martes 3 de febrero, por qué si tuvo en su poder a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, lo dejó en libertad, aun cuando por este criminal Estados Unidos ofrece una millonaria recompensa.
Junto al mensaje en video en X, la precandidata presidencial comentó: “El presidente Trump no come cuento y nosotros tampoco. Petro debe explicarles a EE. UU. y al mundo por qué alias Calarcá, el terrorista que asesinó a 13 policías y derribó un helicóptero de ese país en Antioquia, sigue impune”.
El presidente Trump no come cuento y nosotros tampoco. Petro debe explicarle a EEUU y al mundo porqué alias Calarcá, el terrorista que asesinó a 13 policías y derribó un helicóptero de ese país en Antioquia sigue impune. pic.twitter.com/FcNS9XCj5S— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) January 29, 2026