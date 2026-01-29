Confidenciales

“El presidente Trump no come cuento y nosotros tampoco”: le dicen a Petro

El presidente Gustavo Petro se reunirá con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo martes.

29 de enero de 2026, 10:51 p. m.
Los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.
Los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Presidencia/AP

A pocos días de que los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump se reúnan en Washington, la precandidata presidencial Paloma Valencia le lanzó un dardo al jefe de Estado colombiano.

Desde Quibdó, Chocó, Valencia le dijo al presidente Petro que él deberá explicarle a Trump, el próximo martes 3 de febrero, por qué si tuvo en su poder a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, lo dejó en libertad, aun cuando por este criminal Estados Unidos ofrece una millonaria recompensa.

“Gustavo Petro está haciendo hasta lo imposible para no asistir a su reunión con Donald Trump”: Andrés Pastrana

Junto al mensaje en video en X, la precandidata presidencial comentó: “El presidente Trump no come cuento y nosotros tampoco. Petro debe explicarles a EE. UU. y al mundo por qué alias Calarcá, el terrorista que asesinó a 13 policías y derribó un helicóptero de ese país en Antioquia, sigue impune”.

