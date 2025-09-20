Suscribirse

El silencio de Julián López, presidente de la Cámara

Cuatro días después de la descertificación, López se reunió con el embajador de Estados Unidos en Colombia para hablar de la relación entre ambos países.

Redacción Confidenciales
20 de septiembre de 2025, 5:23 a. m.
Julián López presidente de la Cámara de Representantes
Julián López, presidente de la Cámara de Representantes. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, no dijo nada sobre la descertificación de Estados Unidos a Colombia por sus pobres resultados en la lucha contra el narcotráfico.

Contexto: Este es Julián López, el valluno que abrazó Gustavo Petro y lo ungió como presidente de la Cámara en la recta final de su Gobierno

El representante del Partido de la U, cercano al presidente Petro, a quien apoyó en 2018 y 2022, guardó silencio sobre la noticia más importante del país, mientras el resto del Legislativo reaccionaba a la decisión de la Casa Blanca.

López fue elegido con los votos del Gobierno, pero no salió a defenderlo en medio de la polémica. Cuatro días después de la descertificación, López se reunió con el embajador (e) de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, para hablar de la relación bilateral entre ambos países.

