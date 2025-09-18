Confidenciales

La representante Saray Robayo, y el presidente de la Cámara, Julián López, se reunieron con el embajador de EE. UU. en Colombia, John McNamara

La conversación giró en torno a los lazos de cooperación y la importancia de seguir fortaleciendo las relaciones entre ambos países.

19 de septiembre de 2025, 1:16 a. m.