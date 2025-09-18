Confidenciales
La representante Saray Robayo, y el presidente de la Cámara, Julián López, se reunieron con el embajador de EE. UU. en Colombia, John McNamara
La conversación giró en torno a los lazos de cooperación y la importancia de seguir fortaleciendo las relaciones entre ambos países.
La representante a la Cámara, Saray Robayo, y el presidente de la corporación, Julián López, se reunieron con el encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, para abordar temas como el afianzamiento de las relaciones bilaterales entre ambos países y las estrategias para robustecer los lazos de cooperación.
“Hoy, en la Presidencia de la Cámara de Representantes, recibimos en visita protocolaria al embajador encargado de Negocios de Estados Unidos, John Mcnamara. Dialogamos sobre los lazos de cooperación y la importancia de seguir fortaleciendo las relaciones entre ambos países”, señaló Robayo.
Hay que recordar que la representante ya se había reunido con McNamara y con los senadores Bernie Moreno y Rubén Gallego el pasado mes de agosto para trabajar y conversar sobre ejes similares.
En su momento, la congresista señaló: “Dialogamos con el encargado de negocios de los Estados Unidos, John McNamara, y los senadores Bernie Moreno y Rubén Gallego, sobre la urgencia de enfrentar el hambre en Colombia”, se leyó en la publicación que la congresista realizó en su cuenta de X.
Y siguió: “Mi causa es, y seguirá siendo, la lucha contra el hambre y la defensa de los más de 21 millones de personas que hoy viven en inseguridad alimentaria. Seguiremos avanzando en mesas de trabajo para convertir los acuerdos en realidades”.