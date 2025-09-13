Suscribirse

El temor de un apagón en Colombia: estas son las devastadoras consecuencias que generaría

Los sectores más golpeados serían manufactura, minería y comercio, que representan el 24 por ciento del PIB.

Redacción Confidenciales
13 de septiembre de 2025, 6:29 a. m.
Un apagón eléctrico podría afectar parte de la vida humana.
Un eventual apagón en Colombia saldría muy caro. | Foto: Getty Images

Ante el riesgo de que Colombia enfrente un apagón por la crisis energética, el gremio Acolgén, que agrupa a las generadoras, reveló las preocupantes cifras de pérdidas que afrontaría el país. Los datos son aterradores. Por ejemplo, según un estudio del Banco de Bogotá fechado en mayo de 2024, el costo de una hora al día de racionamiento oscilaría entre 175.000 millones de pesos y 204.000 millones.

Contexto: Nueva alarma en el sector energético. Exdirector de la Creg dice que Colombia está a un paso del apagón

Los sectores más golpeados serían manufactura, minería y comercio, que representan el 24 por ciento del PIB y concentran el 30 por ciento de los empleos del país. Fedesarrollo, por su parte, ya advirtió que un nuevo apagón similar al de los años noventa provocaría la pérdida de 230.000 empleos y llevaría a la pobreza a 203.000 personas.

