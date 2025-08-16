Suscribirse

Energía

Nueva alarma en el sector energético. Exdirector de la Creg dice que Colombia está a un paso del apagón

De cara a la realización del Energy Master Summit, evento que reúne a líderes de la industria energética, Jorge Valencia entregó algunas cifras previas a un detallado informe que será presentado en el evento.

Redacción Economía
16 de agosto de 2025, 5:12 p. m.
Durante un apagón, la red eléctrica puede experimentar inestabilidad.
Energía | Foto: Getty Images

Aunque en el país volvieron las lluvias y los embalses recuperan el nivel de agua para la generación de energía, el riesgo de apagón no pasa.

Las causas son múltiples y están relacionadas con la forma en que se produce la energía en Colombia y con el atraso en el plan de generación, entre otros factores.

En ese contexto, Jorge Valencia, exdirector de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) reveló algunas cifras antes del Energy Master Summit, evento que se realizará la semana próxima (jueves 21 de agosto).

Jorge Valencia Director de la Creg
Jorge Valencia exdirector de la Creg | Foto: creg

Allí se darán cita importantes líderes del sector, pero mientras tanto, Valencia advirtió sobre “el retraso del 55 % en los proyectos de transmisión y la caída del 5,6 % en la producción de gas”, dijo citando números de XM, el operador del sistema

Lo más leído

1. Hija de Jorge Eliécer Gaitán envió carta al papá de Miguel Uribe Turbay por rechazar que Petro fuera a las exequias: “No puedo callar”
2. Tribunal de Bogotá toma trascendental decisión frente a las tutelas para revocar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez
3. Exclusivo: SEMANA revela un documento que advierte que un fiscal recibió detalles de un atentado contra Miguel Uribe Turbay, 13 días antes del ataque en Bogotá

El experto aseguró que “solo el 28 % de la nueva capacidad de generación avanza sin trabas; el resto enfrenta cuellos de botella por licencias ambientales o conflictos sociales”.

No hay que olvidar que el tema de los hidrocarburos es de alta controversia en el país, pues el gobierno está montado en la idea de una transición energética más rápida de lo que se puede. No solo porque Colombia depende de los ingresos que deja la industria extractiva, sino porque no están suficientemente avanzadas las energías alternativas para abastecer lo que se saque de la matriz energética porque se considera altamente contaminante.

Millonarias pérdidas

Esas dos circunstancias, a juicio de Valencia, “amenazan la estabilidad energética del país, situación que podría derivar en racionamientos con pérdidas de hasta 200.000 millones de pesos por hora para la industria si no se actúa de inmediato”.

Matriz energética de Colombia
Matriz energética de Colombia | Foto: Presentación Sergio Cabrales

El informe que presentará Valencia evidenciará el deterioro de la seguridad energética nacional, algo que es clave para que continúe la producción de una economía, ya que la actividad de las empresas y de las familias depende mucho de la energía.

El exdirectivo de la Creg pone de manifiesto la existencia de “una crisis estructural acumulada por más de una década”.

Valencia expresa que las realidades son tozudas: “las obras estratégicas llevan años sin ejecutarse, las señales para atraer inversión son ambiguas y algunas decisiones recientes podrían acelerar el desabastecimiento. La consecuencia: un sistema eléctrico con márgenes cada vez más estrechos, incapaz de absorber choques sin afectar a usuarios y empresas”.

Todas esas trabas al sistema energético, que podrían avivar el riesgo de un apagón, ante el déficit de oferta para el abastecimiento tiene todo que ver con precios, lo que terminaría impactando el bolsillo de los colombianos.

En el caso del gas, por ejemplo, cuyo déficit viene siendo advertido de tiempo atrás, es un insumo clave para la generación de energía. De necesitarse, tendría que aumentarse su importación, lo que conduciría a precios más altos.

Por ello, según Valencia, “esta coyuntura podría afectar y frenar la inversión en sectores estratégicos como el minero-energético, la manufactura y las energías renovables, si prevalece la incapacidad del Gobierno para enviar señales regulatorias y fiscales claras antes que finalice el año y que logren tranquilizar a los mercados”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Senadora Aida Quilcué se pronunció tras incidente con militares y les recordó la muerte de su esposo: “Lo cometió el Ejército”

2. ¿Premio Puskás? El golazo de Richarlison en la Premier League que le da la vuelta al mundo

3. Vincent Kompany toma decisión oficial con Luis Díaz para Supercopa de Alemania

4. Beneficio tributario al presentar la declaración de renta, por haber hecho aporte voluntario en impuestos del Distrito. Así aplica

5. Al igual que en China, enorme hueco casi se ‘traga’ a un taxi en Cúcuta: imágenes sorprenden

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CregEnergíaapagón

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.