Emilio Archila, exconsejero para la Estabilización, dice que acuerdo con las Farc no habla de la posibilidad de una constituyente

Otro de los que se pronunció en las últimas horas fue el senador Humberto de la Calle, quien fue jefe negociador del Gobierno con esa guerrilla y también negó esa posibilidad. “Categóricamente, yo, a nombre del Gobierno, dije que esa no era una posibilidad aceptable. Es más, precisamente el plebiscito fue lo que se pactó para evitar ese camino de la Constituyente, que siempre estuvo fuera de consideración por parte del Gobierno”, aseguró De la Calle.

“No estoy de acuerdo porque eso no está incluido en los acuerdos de paz de La Habana. La Constituyente desde el año 91 tiene un trámite legal dentro del Congreso y está clarísimamente estipulado en la Carta Política”, aseguró el expresidente Andrés Pastrana.

El expresidente Iván Duque considera que el verdadero propósito de esta constituyente de Petro sería buscar reelegirse. “Y la quiere hacer dado que los tiempos no le dan, la quiere hacer a través de un mecanismo hechizo, improvisado, teledirigido, apelando al acuerdo con las Farc, cosa que nada tiene que ver porque aquí no hay dos constituciones. La Constitución que nos rige, la de 1991, es taxativa sobre cuáles son los procedimientos para convocar una Constituyente. Pero no tengo la menor duda de que la intención que hay detrás de todo esto es que el presidente se quede en el poder”, dijo.