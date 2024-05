Cinco expresidentes se unen contra Gustavo Petro y le dicen no a su propuesta de convocar una constituyente vía acuerdos de paz

Y su excanciller, Álvaro Leyva, dijo en SEMANA que el acuerdo de paz “es un documento que reposa en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No es un juego, es una cosa importante y definitiva frente al mundo. Esos compromisos internacionales son para cumplirlos, no de Santos, sino del Estado colombiano. Eso es lo que tiene hoy el presidente Petro. Y hay una cosa que es bien interesante. El presidente Petro le entregó una carta a Naciones Unidas diciendo: asumo la responsabilidad de Estado y me comprometo, bajo la gravedad de juramento, a incurrir en una responsabilidad internacional en la implementación. Pero es allí, en ese documento, en donde se plasma la posibilidad de recurrir al acuerdo nacional y naturalmente hacer las reformas”.