En el 2023 no será fácil que se apruebe la reforma la salud, estas son las razones

La reforma a la salud no ha salido de cuidados intensivos y cada día se enreda más en la Cámara de Representantes. A pesar de que el Gobierno Petro quiere aprobarlo en segundo debate para su tránsito al Senado, lo cierto es que por tiempos legislativos ya en 2023 no se aprobará esa iniciativa. Si la Cámara la aprueba durante la próxima semana, la primera semana de diciembre llegaría el texto a la Comisión Séptima del Senado y allí dormirá el sueño de los justos porque el 16 de diciembre los congresistas saldrán a receso legislativo. Esto quiere decir que la discusión seguirá en marzo de 2024 y seguramente el presidente Petro se molestará porque sus reformas no avanzaron al ritmo que él quería.