Enrique Peñalosa no quiere generar “división” y descarta por completo lanzarse a la Alcaldía de Bogotá

“Doctor Enrique Peñalosa, Bogotá y el país lo necesitan. Hay momentos en la vida donde la responsabilidad de país obliga. Este es uno de ellos. Desde ya me pongo la camiseta de su campaña”, le dijo Santos a Peñalosa.

“Agradezco de corazón a todos los que me han pedido que me lance a la alcaldía. Creo, sin embargo, que mi mejor contribución hoy es no generar división entre los que consideramos que los gobiernos de izquierda de Gustavo Petro y Claudia López le hacen daño al país y la ciudad”, sentenció Peñalosa en su cuenta de Twitter.