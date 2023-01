Confidenciales Enrique Peñalosa tildó de “incompetentes” a Gustavo Bolívar y Hollman Morris, ¿qué pasó?

El exprecandidato presidencial Enrique Peñalosa no ahorra sus críticas cuando tiene que referirse a la izquierda, con quien se ha enfrentado en los últimos años en política.

Este sábado 7 de enero, el dirigente madrugó a escribir en su cuenta personal de Twitter que “la autodenominada izquierda quiere seguir cosechando lo que producen: las calumnias que han sembrado, lo único que saben hacer y elegir incompetentes como Gustavo Bolívar o Hollman Morris a la Alcaldía de Bogotá”.

A renglón seguido, el exmandatario, dijo que “veremos si los ciudadanos quieren seguir destruyendo su calidad de vida o progresar”.

Peñalosa no ha confirmado qué papel jugará de cara a las elecciones regionales de 2023. Algunos líderes le han pedido que aspire nuevamente a la Alcaldía de Bogotá, pero él no decide aún. O, al menos, no ha hecho pública su decisión.

Lo que tiene claro el político colombiano es que quien gobierne una ciudad o un país tiene que poseer experiencia en la administración de lo público.

Esta no es la primera vez que Peñalosa arremete contra Bolívar. Recientemente, recordó un trino de la red social Twitter del senador del Pacto Histórico, donde dijo que “mientras niños mueren de hambre, desnutrición y jóvenes se van a la violencia por falta de oportunidades, Iván Duque, plantea comprar aviones de guerra por 1.2 billones de pesos. Sin contar el costoso mantenimiento. ¿Para qué si no hay guerra en los cielos? ¡La guerra es el negocio socio!”.

Peñalosa, quien recordó el mensaje porque Gustavo Petro también buscó cambiar la flota de aviones de la Fuerza Aérea, compartió el entonces mensaje de Bolívar y escribió en su cuenta de Twitter: “Esto decía- ¿dice?- el ideólogo petrista, Gustavo Bolívar”.

Cabe señalar que, de momento, Bolívar ha sido uno de los líderes del Pacto Histórico que ha dicho abiertamente que no descarta aspirar a la Alcaldía de Bogotá, incluso, ha manifestado que le gustaría, mientras Hollman Morris ha sido más hermético, pero no hay duda que quiere repetir el ejercicio democrático de las elecciones de 2018 cuando se midió con Claudia López.