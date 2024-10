Sergio Fajardo da parte médico y publica foto de su estado de salud tras accidente en bicicleta en días recientes

“El totazo fue fuerte y una fisura en la clavícula me tiene en reposo con el brazo inmovilizado, pero ya voy mejorando. Poco a poco los raspones van sanando y hasta el morado del ojo está desapareciendo. Aunque la recuperación lleva tiempo, ya tengo las pilas puestas para retomar la energía. Un abrazo gigante a todas las personas que me han enviado saludos y apoyo, ¡me han llenado de ánimo! Los leo en los comentarios y DMs (mensajes directos), cuéntenme qué quieren saber de estos últimos días”, aseguró Fajardo.

Posteriormente, publicó una imagen minutos después de haberse accidentado, pero con un parte de tranquilidad. “Quiero darle gracias a muchas personas que, de una u otra forma, me han acompañado en este accidente. Primero a los colegas ciclistas, anónimos y solidarios, que me acompañaron para tomar la ambulancia. A las personas de la Clínica de los Andes en Tunja, Boyacá: excelente servicio. También, a muchas personas que me han escrito mensajes amables y cariñosos. A los escoltas de la UNP que son excepcionales. Por supuesto, a mi familia cercana, que siempre me acompaña, y sufre conmigo”, agradeció Fajardo.