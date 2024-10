Sergio Fajardo se pronuncia tras accidente y revela impactante fotografía: “Quiero darle gracias a quienes me han acompañado”

El ex candidato presidencial Sergio Fajardo sufrió un grave accidente cuando practicaba ciclismo en las carreteras del país, en el departamento de Boyacá.

Fajardo envió un mensaje en el que agradeció a quienes han estado pendientes de su salud, junto a una fotografía de cuando ocurrió el momento. “Buenos días. Quiero darle gracias a muchas personas que, de una u otra forma, me han acompañado en este accidente. Primero a los colegas ciclistas, anónimos y solidarios, que me acompañaron para tomar la ambulancia. A las personas de la Clínica de los Andes en Tunja, Boyacá: excelente servicio”, dijo.

Y agregó: “También, a muchas personas que me han escrito mensajes amables y cariñosos. A los escoltas de la UNP que son excepcionales. Por supuesto, a mi familia cercana, que siempre me acompaña, y sufre conmigo. Mi clavícula fracturada y magullado por todos lados. Pero como he aprendido en la vida, de esta también salimos, con más energía e ilusión”.