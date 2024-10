Sergio Fajardo responde a críticas por comparación con el actor de la película el Joker: “¿Por qué me dedican tanto tiempo?

“Aquí llegó mi equipo digital aterrado. ¡Viral! Yo le dije ¿esto qué es?, yo no entiendo, ¿por qué viral o cual es el cuento? y me dice: lo que pasa es que hay una película y es muy mala, entonces asocian la película muy mala con Fajardo. ¡Ay, que chiste tan malo!”, dijo Fajardo.

Además, Fajardo aprovechó el momento para lanzar una pulla a quienes lo critican: “ Yo no entiendo ¿para qué le gastan tanto tiempo? ¿para qué me mandan tantas tonterías si es qué soy tan malo? ”, agregó.

Sin embargo, eso no fue la única comparación: “Me dijeron además lo del pelo, que nos parecemos. Yo le dije: no, perdón. Este pelo es más bonito, no fregués”, puntualizó Sergio Fajardo.