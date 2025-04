Carlos Felipe Córdoba lanza duro mensaje por decreto para suspender operaciones militares en contra de las disidencias de las Farc

“Ojo, Colombia, el presidente firmó un decreto en el que decide que no se va a atacar a las disidencias de las Farc. Sí, señores, a esos mismos que están asesinando campesinos, reclutando menores, extorsionando, desplazando comunidades , ahora el Gobierno decide dejarlos quietos”, manifestó.

El excontralor Carlos Felipe Córdoba criticó el decreto firmado por el Gobierno de Petro para suspender las operaciones militares y de policía en contra de las disidencias de las Farc. "Esto no es paz, estos es cobardía, abandono del deber", señaló.

Córdoba fue enfático en asegurar: “A mí me da mucha pena, pero esto no es paz. Esto definitivamente es cobardía. Esto es abandono del deber, porque el que no pone orden termina generando es caos y hoy el Gobierno está generando caos”.