Confidenciales

Entregan el histórico polideportivo en Río Frío, Huila: esto se sabe

Hubo alianzas en el sector público y privado.

Redacción Confidenciales
2 de febrero de 2026, 7:24 p. m.
Polideportivo en Rivera, Huila.
Polideportivo en Rivera, Huila. Foto: Suministrada a SEMANA.

Las comunidades de Río Frío, en el departamento del Huila, ya cuentan con un polideportivo para que puedan tener un espacio de recreación tras varios años que este estuviera en el total abandono.

El concejal de Rivera, Huila, Samuel Lozada, dio a conocer la noticia por medio de la red social Facebook: “Después de muchos contratiempos y dificultades, esa promesa es una realidad. Gracias a la gestión con amigos de empresa privada, fundaciones y recursos propios, logramos la reconstrucción total del polideportivo de Río Frío, con una inversión superior a los 30 millones de pesos, recursos 100 % privados”.

Así reconstruyen el histórico polideportivo en Río Frío, Huila

Al mismo tiempo, precisó: “Lo prometimos y lo cumplimos. Queda este escenario al servicio de una comunidad hermosa, para que nuestros niños y niñas tengan un espacio digno donde recrearse, hacer deporte y aprovechar su tiempo libre“.

