Confidenciales
Así reconstruyen el histórico polideportivo en Río Frío, Huila
Hubo alianzas del sector público con el privado.
La comunidad de Río Frío, jurisdicción de La Rivera, en el departamento del Huila, se encuentra alegre por la reconstrucción del polideportivo que durante muchos años estuvo en el abandono.
La noticia fue confirmada por el concejal Samuel Gutiérrez Losada, quien realizó una publicación por medio de la red social Facebook, donde precisó que pese a los retrasos ya dieron inicio con las obras.
“Después de algunos contratiempos ajenos a nosotros, el día de ayer dimos inicio a la reconstrucción del Polideportivo del Centro Poblado Río Frío, un lugar emblemático de nuestro municipio que llevaba años en el olvido”, dijo el cabildante.