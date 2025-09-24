Suscribirse

Así reconstruyen el histórico polideportivo en Río Frío, Huila

Hubo alianzas del sector público con el privado.

Redacción Confidenciales
24 de septiembre de 2025, 5:21 p. m.
Asi reconstruyen el polideportivo de Río Frío, Huila.
Asi reconstruyen el polideportivo de Río Frío, Huila. | Foto: Suministrada a SEMANA.

La comunidad de Río Frío, jurisdicción de La Rivera, en el departamento del Huila, se encuentra alegre por la reconstrucción del polideportivo que durante muchos años estuvo en el abandono.

La noticia fue confirmada por el concejal Samuel Gutiérrez Losada, quien realizó una publicación por medio de la red social Facebook, donde precisó que pese a los retrasos ya dieron inicio con las obras.

“Después de algunos contratiempos ajenos a nosotros, el día de ayer dimos inicio a la reconstrucción del Polideportivo del Centro Poblado Río Frío, un lugar emblemático de nuestro municipio que llevaba años en el olvido”, dijo el cabildante.

