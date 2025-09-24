Así reconstruyen el histórico polideportivo en Río Frío, Huila

La comunidad de Río Frío, jurisdicción de La Rivera, en el departamento del Huila, se encuentra alegre por la reconstrucción del polideportivo que durante muchos años estuvo en el abandono.

La noticia fue confirmada por el concejal Samuel Gutiérrez Losada, quien realizó una publicación por medio de la red social Facebook, donde precisó que pese a los retrasos ya dieron inicio con las obras.