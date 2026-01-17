Estos son los detalles del principio de oportunidad que revelaría supuestos hechos de corrupción durante la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín

Un juez avaló el principio de oportunidad presentado por la Fiscalía junto con un excontratista del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el marco de las investigaciones por presunta corrupción en Medellín durante la administración de Daniel Quintero. Aunque la audiencia fue reservada y el documento se mantiene bajo llave, SEMANA conoció que una persona que está siendo procesada levantó la mano y expuso las pruebas que pondrían en evidencia una aparente estructura ilegal, que se habría construido en varias entidades de la Alcaldía de Medellín para, aparentemente, desviar recursos; el principal acusado es el hermano del exmandatario, Miguel Quintero. Entre tantas cosas, hay manuscritos, nombres de supuestos implicados, conversaciones de WhatsApp y las rutas que, posiblemente, tomaron los recursos públicos. Hay preocupación por las condiciones de seguridad del informante, cuya identidad se ordenó mantener bajo reserva mientras avanza el proceso.