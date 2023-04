Confidenciales “Exalta al criminal de Santrich y sale a lanzar amenazas contra Guaidó”: la crítica de Andrés Forero al canciller Álvaro Leyva

Gran revuelo generó el anuncio del canciller Álvaro Leyva, en el que cerró la puerta a que Juan Guaidó participe del evento que se llevará a cabo este martes en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde distintos sectores de la oposición lo han cuestionado.

Uno de ellos fue el representante a la Cámara Andrés Forero, quien comparó ese hecho con la posibilidad que abrió el canciller recientemente sobre el caso Santrich, al que se refirió como un “entrampamiento”.

“Lo de Álvaro Leyva es vergonzoso. Exalta al criminal de Santrich y sale a hostigar y lanzar amenazas contra Guaidó. Más que buscar el restablecimiento de la democracia en Venezuela, el Gobierno de Gustavo Petro quiere lavarle la cara a la dictadura de Maduro”, aseguró el congresista del Centro Democrático.

Otros líderes de la oposición colombiana también cuestionaron las palabras del canciller Leyva. El representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, compartió un video desde la plenaria de la Cámara de Representantes, luego de que se votara la moción de censura en contra de Leyva, que fue negada por las mayorías.

“Al parecer, a este Congreso le parece que ir a Estados Unidos a decir que Santrich fue entrampado, pobrecito, es la política exterior que este país merece. Lastimosamente lo siguen apoyando, aunque pocos, pero aquí seguimos rechazando lo que está mal en este país”, aseguró Cadavid.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, señaló que al ministro no le interesarían los millones de migrantes que han tenido que cruzar la frontera entre Venezuela y Colombia, sino favorecer a Maduro.

“Hágame el favor, ahora resulta que el canciller Leyva está preocupado por la legalidad de la entrada de Guaidó. Miles de venezolanos desplazados por la dictadura de Maduro –a quien pretenden recibir como presidente– han entrado a Colombia por trochas. Su extremismo da vergüenza”, afirmó Valencia.

El anuncio que generó gran revuelo fue en el que el canciller, a la salida de la moción de censura del Congreso, se refirió a la llegada de Guaidó al país y sugirió que si era intervenido por las autoridades podría ser detenido.

“No se sabe en donde está Guaidó. No es que quiera participar, es que no está invitado. Por ahí trascendió en algunas redes que yo lo he invitado, yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y, naturalmente, si no aparece, corre riesgos, porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes”, afirmó Leyva.