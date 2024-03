Excandidata presidencial Ingrid Betancourt dice que saldrá a marchar el próximo miércoles en contra del gobierno de Gustavo Petro

La excandidata presidencial y líder del partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, anunció que participará de la marcha de la oposición en contra del presidente Gustavo Petro convocada por distintos líderes que no están conformes con el actual gobierno para el próximo miércoles 6 de marzo.

“El 8 de marzo las mujeres tenemos una cita muy importante, el Día de la mujer, pero tenemos una aún más urgente el 6 de marzo porque tenemos que salir a marchar, a defender nuestras instituciones y nuestro país. Lo que estamos viendo es muy grave, no queremos que Colombia nos la conviertan en Venezuela”, aseguró la excandidata presidencial.

Betancourt dijo que el denominado “cambio” no debe ser para estar peor o que el país llegue a niveles lamentables. “No queremos que el cambio sea para hacer lo mismo pero peor, no queremos el imperio de la delincuencia, de la corrupción, de los asesinatos, de la inseguridad, no queremos que el presidente Gustavo Petro se atrinchere rodeado de sus cómplices, de sus íntimos para impedir que la justicia haga si tarea y sobre todo que en el 2026 podamos relevar este gobierno nefasto, el 6 de marzo es nuestra cita y todos vamos a estar”, afirmó.