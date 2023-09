“Exigimos que se descarbonice la vida para que no se aumente la temperatura”: Francisco Vera, el niño activista, ante Unicef

El colombiano Francisco Vera, el niño activista por el medio ambiente, de solo 14 años, publicó en su cuenta oficial de Instagram su más reciente intervención en el Champions of children: Child Rights at the heart of the Global Goals, donde hay personalidades, como Orlando Bloom, que ayudan al medio ambiente.

“Comparto mis palabras desde Nueva York en donde me encuentro como Youth Advocate para América Latina y el Caribe de Unicef participando en el evento Champions of children: Child Rights at the heart of the Global Goals