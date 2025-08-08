CONFIDENCIALES
Francia Márquez ya tiene prácticamente definido su futuro político
La vicepresidenta no ha cerrado las puertas para volver a aspirar a un cargo de elección popular.
Francia Márquez ya tiene prácticamente definido su futuro político. A pesar de las diferencias con miembros del Gobierno y de claras inconformidades con el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta va a permanecer en su cargo hasta el 7 de agosto de 2026.
Además, descarta participar en política en las elecciones del próximo año, por lo que estaría pensando seriamente en volver al activismo y pasar más tiempo con su familia. De cara al futuro, no ha cerrado las puertas para volver a aspirar a un cargo de elección popular.