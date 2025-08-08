Suscribirse

CONFIDENCIALES

Francia Márquez ya tiene prácticamente definido su futuro político

La vicepresidenta no ha cerrado las puertas para volver a aspirar a un cargo de elección popular.

Redacción Confidenciales
9 de agosto de 2025, 4:36 a. m.
La vicepresidenta Francia Márquez asistió a la conmemoración del Día de la Mujer Afro en Cali.
La vicepresidenta Francia Márquez. | Foto: Raúl Palacios

Francia Márquez ya tiene prácticamente definido su futuro político. A pesar de las diferencias con miembros del Gobierno y de claras inconformidades con el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta va a permanecer en su cargo hasta el 7 de agosto de 2026.

Contexto: “No es una casualidad”: Francia Márquez publicó video tras reencontrarse con Gustavo Petro. Hizo balance de su gestión

Además, descarta participar en política en las elecciones del próximo año, por lo que estaría pensando seriamente en volver al activismo y pasar más tiempo con su familia. De cara al futuro, no ha cerrado las puertas para volver a aspirar a un cargo de elección popular.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tomás y Jerónimo se convirtieron en referentes de la defensa del expresidente Álvaro Uribe, y los quieren ver en política: “Gallardía”

2. “A mí nunca me interceptaron”: SEMANA habló con Nilton Córdoba, a quien la Corte le iba a chuzar su teléfono pero terminó fue en el de Álvaro Uribe

3. Pilas, habrá cortes de energía este sábado 9 de agosto en varios barrios de Bogotá

4. La presentadora Ana Karina Soto y su esposo sorprendieron con inesperado regalo para su hijo: “Un espectáculo cultural”

5. EE. UU. cancela millonarios contratos de vacunas tras polémicas afirmaciones: advierten alarmantes riesgos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Francia MárquezVicepresidencia de ColombiaGobierno colombianoGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.