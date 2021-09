Confidenciales Frisby desmiente a un tuitero que confundió a los clientes

La cadena de comidas rápidas Frisby desmintió a una persona que en Twitter causó estragos. “¡Estamos sorprendidos de saber que tenemos un imitador en Twitter! Pero, tranquilos, siguen existiendo los Frisnack. Pídelos en nuestros canales de atención”, señaló la compañía, luego de que una persona diera cuenta de la supuesta abolición de uno de sus productos.

¡Estamos sorprendidos de saber que tenemos un imitador en Twitter!😯Pero, tranquilos, siguen existiendo los Frisnack pídelos en nuestros canales de atención.📲 pic.twitter.com/sf3LaTAFWs — Frisby S.A. (@frisbylohace) September 7, 2021

La confusión se dio luego de que el usuario en Twitter @rpo_ruiz, con imagen de la compañía, señalara esto:

Lo sentimos Colombia, hoy se van dos grandes... pic.twitter.com/czHYCt4h7N — Frisby A.S. (@rpo_ruiz) September 7, 2021

Muchas personas, sin verificar la autenticidad de la información, dieron eco de la misma y motivaron a la compañía a pronunciarse y calmar a sus clientes.

Esta firma pereirana, cuya gerente y cofundadora es una convencida de que se puede y se debe hacer empresa para que ganen los dueños, los empleados y la comunidad, tuvo en 2020 la coyuntura perfecta para comprobar la veracidad de sus teorías. En medio de la pandemia crearon una gerencia de innovación y pudieron desarrollar 20 proyectos nuevos.

Tener personal que de un momento a otro vio suspendidas sus labores fue el caldo de cultivo para incentivarlos a innovar. Se organizaron por equipos y “así empezamos a descubrir talentos que no sabíamos que teníamos en la empresa. Nos dimos cuenta de que la cultura organizacional se come la estrategia, pues por más visión de futuro que se tenga, si no hay con quién llevarlo a cabo, difícilmente se van a lograr las metas. Evidenciamos que el amor por la empresa es genuino”, dice Liliana Restrepo, quien, junto con su esposo, Alfredo Hoyos Mazuera, fundó Frisby hace 44 años.