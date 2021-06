Confidenciales ¿Fue Angélica Lozano la mujer que le exigió a Carlos Lozada que pidiera perdón a las víctimas de Farc?

Este miércoles, durante la jornada de cara a cara entre las víctimas del delito de secuestro y las Farc, ahora representados por los congresistas del Partido Comunes, hubo un episodio que llamó la atención de los asistentes. Carlos Lozada, exlíder de la guerrilla Farc, se negó a pedir perdón en el evento luego de que una persona en el pública le gritara con la frase: “¿y el perdón”?.

Este es el momento exacto:

En diálogo con SEMANA, Roberto Lacouture, ganadero exsecuestrado por las Farc, quien reveló que la mujer que gritó la frase era justamente la senadora del Partido Verde Angélica Lozano, pareja de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien se encontraba entre los asistentes al Teatro Libre.

El curioso hecho se dio, justamente, mientras Lozada cerraba un momento simbólico de la entrega del libro del Acuerdo de Paz a una de las víctimas que contó ante la Comisión de la Verdad su testimonio.

Una mujer que estaba en el Teatro Libre interrumpió y le hizo la pregunta: “¿y el perdón?”. Lozada quien ya se había alejado del micrófono se regresó para responderle y señaló que no se trataba de de un asunto mediático, que la intención no era hacerlo para simples titulares de prensa sino “cuando nazca”.

Lozada siguió hablando y señaló: “Por supuesto que pedimos perdón, pero que no sea algo impostado que salga aquí. Hemos pedido perdón por muchas veces, muchos actos. Pero hacerlo aquí, puedo pedirlo, no perdemos absolutamente nada, lo hemos solicitado en muchos espacios y lo hemos hecho en espacios privados. Queremos que eso salga y brote, de lo profundo del corazón en un momento que nazca y no como dice Armando, en un momento importado para un registro de prensa. Por eso no lo hacemos aquí, porque entendemos que este evento tiene otra connotación. Pero lo hemos dicho y repetido en innumerables actos”.