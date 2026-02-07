Fuerzas Militares entran al radar científico mundial con la indexación de sus revistas académicas

Este sábado, 7 de febrero, se conoció que, en pleno proceso de su Acreditación Institucional, la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” de las Fuerzas Militares logró la indexación de tres de sus revistas en el Directory of Open Access Journals (DOAJ).

“Este reconocimiento internacional para las publicaciones Estrategia, Poder y Desarrollo; Ciberespacio, Tecnología e Innovación; y Fuerzas Armadas, certifica que la producción de conocimiento militar en Colombia cumple con los más estrictos estándares de transparencia, ética y rigor científico del mundo”, detallaron desde la institución castrense.

Asimismo, precisaron que “la entrada al DOAJ para el sello editorial representa un respaldo tangible al trabajo desarrollado, valida los procesos internos implementados y sienta una base sólida para avanzar hacia mayores niveles de indexación, internacionalización y excelencia académica”.