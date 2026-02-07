Confidenciales

Fuerzas Militares entran al radar científico mundial con la indexación de sus revistas académicas

Es la máxima institución de educación militar en Colombia.

Redacción Semana
7 de febrero de 2026, 5:56 p. m.
Revistas académicas de las Fuerzas Militares.
Revistas académicas de las Fuerzas Militares. Foto: SEMANA

Este sábado, 7 de febrero, se conoció que, en pleno proceso de su Acreditación Institucional, la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” de las Fuerzas Militares logró la indexación de tres de sus revistas en el Directory of Open Access Journals (DOAJ).

“Este reconocimiento internacional para las publicaciones Estrategia, Poder y Desarrollo; Ciberespacio, Tecnología e Innovación; y Fuerzas Armadas, certifica que la producción de conocimiento militar en Colombia cumple con los más estrictos estándares de transparencia, ética y rigor científico del mundo”, detallaron desde la institución castrense.

Emergencias en Colombia: Fuerzas Militares refuerzan atención a miles de familias afectadas

Asimismo, precisaron que “la entrada al DOAJ para el sello editorial representa un respaldo tangible al trabajo desarrollado, valida los procesos internos implementados y sienta una base sólida para avanzar hacia mayores niveles de indexación, internacionalización y excelencia académica”.

