Confidenciales “Gallardo”: Daniel Quintero felicita a Álex Flórez por aceptar la sanción de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación suspendió por ocho meses al senador Álex Flórez, del Pacto Histórico, por haber llamado “corruptos” y “asesinos” a un grupo de policías en Cartagena. A pesar de anunciar que apelará la sanción para que se revisen los tiempos, el parlamentario reconoció su responsabilidad por los hechos.

“Acepto la responsabilidad de los hechos que se me endilgan, hechos que nunca debieron ocurrir. Pasaron en un estado lamentable al que no me debieron permitir llevar. Ese no es el ejemplo que le debe dar al Congreso de la República y a quienes hacemos parte de esta corporación. Acepto la responsabilidad del hecho y la sanción porque me la merezco, porque creo que da ejemplo para el país que nadie y ninguno debe estar por encima de la ley y eso por supuesto me incluya a mí”, dijo el senador tras conocer el fallo de la Procuraduría.

Flórez, quien fue concejal de Medellín por Independientes, es una ficha cercana al alcalde Daniel Quintero en el Pacto Histórico. Desde que se viralizó la escandalosa escena del senador en Cartagena, el mandatario local se ha solidarizado con su amigo personal en redes.

Por esta razón, frente al mea culpa del senador, el alcalde aplaudió sus palabras y calificó como “gallardo” a su amigo.

Cuando se conoció el escándalo, en septiembre de 2022, el alcalde respaldó a Flórez y resaltó sus cualidades como parlamentario.

“Comportamiento de mi amigo Álex Flórez es decepcionante. No debe volver a ocurrir. Creo en él y su futuro. Pero en especial en su lucha contra la corrupción y su valor para denunciar los falsos positivos a manos de la fuerza pública. Todos debemos ser ejemplo”, publicó Quintero en Twitter.