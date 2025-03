Germán Vargas Lleras lanza alerta sobre la herencia de Petro para 2026. Esto dijo

Y presenta el panorama sobre lo que, según él, es la herencia que recibirá el próximo gobierno el 7 de agosto de 2026. “Un país tomado por el crimen, con fuerzas de seguridad diezmadas y sin capacidad operativa. Desde ya, es necesario preparar un plan de choque. Hemos perdido 100.000 efectivos en las Fuerzas Militares y la Policía. Es imperativo elevar su número, reconstruir la inteligencia y recuperar la moral de la tropa. No podemos permitir que el país siga secuestrado por la criminalidad. Debemos diseñar una estrategia para enfrentar el conflicto que este gobierno ha preferido no combatir. ¡No más pactos de impunidad! Colombia no puede seguir en manos del crimen”.