Germán Vargas Lleras lanza dura crítica a la llamada paz de Petro: “Estamos contando los días y las horas para que termine su gobierno”

Desde la capital de Santander, el líder del partido político Cambio Radical, no escatimó en sus palabras al referirse a la administración de Petro. “No hay unidad, no hay gobierno (...) Estamos contando los días y las horas para que termine su gobierno”, afirmó, generando una ola de reacciones en el ámbito político y económico. Según Vargas Lleras, la falta de cohesión dentro del gobierno y la falta de liderazgo son problemas claves que han marcado el mandato de Petro.